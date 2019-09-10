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10 сентября • обновлено в 08:23
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В Днепре произошло страшное ДТП: фото и видео с места аварии

4.5т Читать материал на украинском

На проспекте Поля в Днепре 9 сентября столкнулись Audi и Chevrolet Aveo. От сильного удара последнего вынесло на тротуар и перевернуло.

В ДТП пострадали две девушки - пассажирки автомобилей, их госпитализировали. Девушка, которая ехала в Chevrolet находится в тяжелом состоянии, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре на проспекте Поля

ДТП в Днепре на проспекте Поля

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

По словам водителя Audi, он ехал по проспекту на зеленый сигнал светофора, когда на пересечении с улицей Ульянова Chevrolet хотел проскочить перекресток. Он рассказал, что не успел среагировать, чтобы избежать столкновения.

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На месте происшествия работали полицейские, врачи скорой помощи и спасатели. Правоохранители начали выяснять детали аварии.

Авария произошла на перекрестке Поля и Ульянова

Авария произошла на перекрестке Поля и Ульянова

Информатор

Детали ДТП выясняют правоохранители

Детали ДТП выясняют правоохранители

Информатор

Столкнулись Audi и Chevrolet Aveo

Столкнулись Audi и Chevrolet Aveo

Информатор

От удара машину выбросило на тротуар

От удара машину выбросило на тротуар

Информатор

Пострадавших госпитализировали

Пострадавших госпитализировали

Информатор

Авария произошла в 21:40

Авария произошла в 21:40

Информатор

Пострадали две девушки-пассажирки

Пострадали две девушки-пассажирки

Информатор

В Днепре произошло ДТП

В Днепре произошло ДТП

Информатор

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине водитель выбросил из маршрутки 75-летнюю женщину с гипогликемическим приступом. Женщина потеряла сознание и получила травмы на трассе.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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