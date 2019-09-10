В Днепре произошло страшное ДТП: фото и видео с места аварии

На проспекте Поля в Днепре 9 сентября столкнулись Audi и Chevrolet Aveo. От сильного удара последнего вынесло на тротуар и перевернуло.
В ДТП пострадали две девушки - пассажирки автомобилей, их госпитализировали. Девушка, которая ехала в Chevrolet находится в тяжелом состоянии, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре на проспекте Поля
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По словам водителя Audi, он ехал по проспекту на зеленый сигнал светофора, когда на пересечении с улицей Ульянова Chevrolet хотел проскочить перекресток. Он рассказал, что не успел среагировать, чтобы избежать столкновения.
На месте происшествия работали полицейские, врачи скорой помощи и спасатели. Правоохранители начали выяснять детали аварии.
Авария произошла на перекрестке Поля и Ульянова
Информатор
Детали ДТП выясняют правоохранители
Информатор
Столкнулись Audi и Chevrolet Aveo
Информатор
От удара машину выбросило на тротуар
Информатор
Пострадавших госпитализировали
Информатор
Авария произошла в 21:40
Информатор
Пострадали две девушки-пассажирки
Информатор
В Днепре произошло ДТП
Информатор
Фото очевидцев
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Фото очевидцев
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Фото очевидцев
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Фото очевидцев
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине водитель выбросил из маршрутки 75-летнюю женщину с гипогликемическим приступом. Женщина потеряла сознание и получила травмы на трассе.
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