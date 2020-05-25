В Днепре произошло ночное ДТП с микроавтобусом: пострадала девушка. Фото

В понедельник, 25 мая, в Днепре на Донецком шоссе произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и микроавтобуса Opel.

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка легковушки. С предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" ее госпитализировали в 6-ю городскую больницу, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, 21-летний водитель легковушки при повороте налево не предоставил преимущество в движении Opel. Оба авто получили серьезные повреждения.

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автомобиль на скорости сбил велосипедиста. ДТП произошло на Запорожском шоссе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram