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25 мая • обновлено в 12:25
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Алина Рашевская
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В Днепре произошло ночное ДТП с микроавтобусом: пострадала девушка. Фото

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В понедельник, 25 мая, в Днепре на Донецком шоссе произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и микроавтобуса Opel.

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка легковушки. С предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" ее госпитализировали в 6-ю городскую больницу, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, 21-летний водитель легковушки при повороте налево не предоставил преимущество в движении Opel. Оба авто получили серьезные повреждения.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автомобиль на скорости сбил велосипедиста. ДТП произошло на Запорожском шоссе.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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