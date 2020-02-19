В Днепре произошло ДТП с маршруткой: на проспекте огромная пробка. Видео

В среду, 19 февраля, в Днепре столкнулись маршрутка №101 и автомобиль Skoda.

Авария произошла на проспекте Гагарина рядом с остановкой "Казакова", сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Днепр оперативный

Участники ДТП заняли всю проезжую часть по направлению к Запорожскому шоссе. В результате на проспекте образовалась огромная пробка. Кроме того, временно приостановлено движение троллейбусов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, одному из фигурантов по делу смертельного ДТП с похищением в Днепре избрали меру пресечения. Алесандра Скипочку отпустили под домашний арест.

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