В Днепре произошел масштабный пожар: мужчина с ожогами попал в реанимацию. Коллаж

В субботу, 1 августа, в Днепре на улице Днепростроя в Самарском районе загорелся жилой дом.

Информация о пожаре поступила в Службу спасения "101" в 00:34. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре произошел масштабный пожар: мужчина с ожогами попал в реанимацию Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС. Они установили, что возгорание началось в одноэтажном жилом доме. Спасатели локализовали огонь в 1:25, а полностью потушили в 2:59.

Масштабный пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров, повредил крышу и перекрытие дома, вещи владельца и сарай.

Пожарные спасли мужчину 1984 года рождения, который находился внутри горевшей постройки. Днепрянин получил серьезные ожоги 30% тела. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в отделение реанимации городской больницы №2.

В Днепре произошел масштабный пожар: мужчина с ожогами попал в реанимацию Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Слобожанском проспекте случился серьезный пожар на территории метизного завода.