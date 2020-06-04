В Днепре подростки устроили опасные игры на железной дороге. Видео

В Днепре группа подростков цеплялась за движущийся на полной скорости поезд.

Один из парней снимал происходящее на телефон. Видео опасных развлечений опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре подростки устроили опасные игры на железной дороге Telegram-канал "Х**вый Днепр"

На видео попали четверо хулиганов. По словам очевидцев, изначально их было больше, однако некоторым все же удалось запрыгнуть на вагоны и уехать.

Предварительно, все обошлось без пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" впервые после карантина запустила поезда дальнего следования в направлении Запада Украины.

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