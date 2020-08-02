В Днепре под общежитием тяжело избили молодого врача: парню в реанимации нужна помощь

В Днепре спасают 24-летнего врача-отоларинголога Юрия Зайца, который подвергся нападению возле 6-го общежития Архитектурно-строительной академии. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июля.

Парень отдыхал вместе со своими товарищами, когда к ним подошла подозрительная компания. Между молодыми людьми завязался конфликт, который впоследствии перерос в драку, сообщает Информатор.

В результате полученных травм повредился магистральный сосуд головы, из-за чего правая половина тела потерпевшего сейчас полностью парализована. На данный момент он находится в реанимационном отделении больницы имени Мечникова.

В Днепре под общежитием тяжело избили молодого врача Информатор

Парня уже прооперировали, однако в дальнейшем ему предстоит пережить еще несколько хирургических вмешательств и длительную реабилитацию. На все это потребуется огромная сумма денег, которая сейчас неподъемна для его семьи.

Все желающие могут помочь днепрянину, переведя посильную сумму на карту ПриватБанка:

5168 7573 6847 3932 – Заец Александр Маркович.

Контактный номер: (067) 567-58-10.

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