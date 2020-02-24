В Днепре перевернулся автомобиль с ребенком. Фото и подробности ЧП

В понедельник, 24 февраля, в Днепре на Набережной Заводской автомобиль Chrysler вылетел с проезжей части и перевернулся.

В момент аварии в салоне легковушки находились три человека. Среди них – семилетний ребенок, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что инцидент произошел напротив Ледовой арены. Предварительно, автомобиль двигался в сторону Кайдакского моста. В один момент заднюю часть машины начало бросать из стороны в сторону. Водитель не смог справиться с управлением, в результате чего Chrysler вылетел на газон и перевернулся.

ДТП в Днепре Информатор

Ни водитель, ни пассажиры легковушки – женщина и ее 7-летняя дочь – не получили серьезных травм. Автомобиль, в свою очередь, превратился в груду металла – его забрал эвакуатор.

Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel. Водитель легковушки не справился с управлением и, снеся ограждение, вылетел с моста и упал в балку. Мужчина выжил, однако получил множественные травмы.

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