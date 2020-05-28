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28 мая • обновлено в 10:30
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Яна Коваль
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В Днепре парень бросился под колеса автомобиля. Фото с места аварии

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В Днепре на улице Калиновой молодой человек бросился под колеса Nissan.

Происшествие случилось 27 мая около 22:00, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На Калиновой парень бросился под авто

На Калиновой парень бросился под авто

Информатор

По предварительной информации, Nissan двигался по Калиновой в сторону Слобожанского проспекта. Когда автомобиль проезжал мимо одной из остановок общественного транспорта, на дорогу выбежал парень и прыгнул в сторону движущегося Nissan. Удар пришелся в правую часть машины.

На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Молодого человека госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.

Автомобиль двигался в сторону Слобожанского проспекта

Автомобиль двигался в сторону Слобожанского проспекта

Информатор

Подробности выясняются

Подробности выясняются

Информатор

Молодой человек прыгнул на проезжую часть

Молодой человек прыгнул на проезжую часть

Информатор

Парня госпитализировали в больницу

Парня госпитализировали в больницу

Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре поймали "черных риэлторов", причастных к убийствам.Трое граждан мошенническим путем завладели их жильем, а самих мужчин незаконно удерживали и заставляли работать на территории дома.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости полиция авария ДТП
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Днепр Происшествия

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