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5 мая • обновлено в 11:27
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Карина Бондаренко
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В Днепре ночью сгорел огромный магазин одежды: жуткие фото и видео

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Во вторник, 5 мая, в Днепре на переулке Крушельницкой вспыхнул пожар в магазине одежды и продовольственных товаров "Mega Sale".

Огонь охватил помещение площадью 450 кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Магазин находился в отдельно расположенном одноэтажном здании из металлопластика. В результате пожар уничтожил практически весь товар и внутреннею обшивку.

Возгорание тушили 13 спасателей более часа. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

В Днепре сгорел магазин

В Днепре сгорел магазин

dp.dsns.gov.ua

В Днепре сгорел магазин

В Днепре сгорел магазин

dp.dsns.gov.ua

В Днепре сгорел магазин

В Днепре сгорел магазин

dp.dsns.gov.ua

В Днепре сгорел магазин

В Днепре сгорел магазин

dp.dsns.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, фельдшер из Днепра Дмитрий Винниченко показал начисление зарплаты, по которому видно, что одно суточное дежурство медика оценивают в 250 гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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Днепр Происшествия

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