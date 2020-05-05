В Днепре ночью сгорел огромный магазин одежды: жуткие фото и видео

Во вторник, 5 мая, в Днепре на переулке Крушельницкой вспыхнул пожар в магазине одежды и продовольственных товаров "Mega Sale".

Огонь охватил помещение площадью 450 кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Магазин находился в отдельно расположенном одноэтажном здании из металлопластика. В результате пожар уничтожил практически весь товар и внутреннею обшивку.

Возгорание тушили 13 спасателей более часа. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

В Днепре сгорел магазин dp.dsns.gov.ua

В Днепре сгорел магазин dp.dsns.gov.ua

В Днепре сгорел магазин dp.dsns.gov.ua

В Днепре сгорел магазин dp.dsns.gov.ua

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