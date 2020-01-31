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31 января • обновлено в 12:02
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В Днепре националисты сорвали показ российского фильма. Фото с места

1.6т
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В четверг, 30 января, в Днепре Национальный корпус сорвал открытие фестиваля "Международная киноассамблея на Днепре - 2020".

Он проходит при поддержке Ассоциации документального кино СК России. На мероприятии должны были показывать российское кино, сообщили на сайте Национального корпуса.

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В Днепре сорвали показ российского фильма

В Днепре сорвали показ российского фильма

Сайт Национального корпуса

Фестиваль должен был пройти в Доме профсоюзов на проспекте Дмитрия Яворницкого. Нацкорпус вместе с Национальными дружинами, Правым сектором, С14, ветеранами и просто жителями города организовали митинг с целью не пустить людей на показ.

В Днепре сорвали показ российского фильма

В Днепре сорвали показ российского фильма

Сайт Национального корпуса

"В рамках гибридной войны у нас опять пытаются легализовать "дружескую" культуру. Культуру, кстати, без субтитров и лицензионных прокатных документов. Не допустим пропаганду "русского мира" в нашем прифронтовом городе", – отметили в Нацкорпусе.

В Днепре сорвали показ российского фильма

В Днепре сорвали показ российского фильма

Сайт Национального корпуса

В Днепре сорвали показ российского фильма

В Днепре сорвали показ российского фильма

Сайт Национального корпуса

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Харькове на митинге в поддержку русскоязычных школ закидали яйцами его организатора – экс-депутата горсовета, главу местной ячейки ОПЗЖ Андрея Лесика.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
Правый сектор Национальные дружины Национальный корпус митинг
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Да растреляйте уже этих псевдо "пацриотов" и чем быстрее тем лучше
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Молодцы ребята мочи мразоту русскую
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. Талисман
. Талисман
Зачем Украине, всякий низкопробный раша шлак? Пусть это сами смотрят и их дети!
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