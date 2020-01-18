В Днепре на предприятии загорелось компрессорное оборудование. Видео

В, пятницу, 17 января, в Днепре произошел пожар на территории производственного предприятия.

В 17:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по проспекту Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спасатели установили, что возгорание возникло в помещении компрессорной, расположенной внутри пристройки производственного цеха.

Огонь повредил обшивку стен из металлопрофиля в помещении компрессорной, компрессорное оборудование, ПВХ-профиль и личные вещи работников предприятия.

Пожар на предприятии Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар на предприятии Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар на предприятии Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области пожарные вынесли из горящего дома мужчину. Его госпитализировали в больницу.

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