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2 июня • обновлено в 08:12
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София Ковнир
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В Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек. Фото с места аварии

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В понедельник, 1 июня, около 21:10 на Сичеславской Набережной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно, мотоциклист сбил двух пешеходов, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек

В Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек

Информатор

По предварительной информации, мотоцикл двигался в сторону центра, когда начался сильный ливень. В это время на пешеходный переход вышли две несовершеннолетние девушки.

Затем водитель мотоцикла заметил пешеходов и сразу же среагировал, однако из-за скользкой дороги мотоцикл начало заносить и остановить вовремя транспорт не удалось.

В Днепре сбили двух девушек

В Днепре сбили двух девушек

Информатор

В результате столкновения девушки получили травмы. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

В Днепре сбили двух девушек

В Днепре сбили двух девушек

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 19-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна родильного дома в Кривом Роге Днепропетровской области, была намерена отказаться от новорожденной дочери. О том, что ребенок ей не нужен, новоиспеченная мать заявила медикам сразу после родов.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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