В Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек. Фото с места аварии

В понедельник, 1 июня, около 21:10 на Сичеславской Набережной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно, мотоциклист сбил двух пешеходов, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек Информатор

По предварительной информации, мотоцикл двигался в сторону центра, когда начался сильный ливень. В это время на пешеходный переход вышли две несовершеннолетние девушки.

Затем водитель мотоцикла заметил пешеходов и сразу же среагировал, однако из-за скользкой дороги мотоцикл начало заносить и остановить вовремя транспорт не удалось.

В Днепре сбили двух девушек Информатор

В результате столкновения девушки получили травмы. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

В Днепре сбили двух девушек Информатор

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