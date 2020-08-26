В Днепре на мужчину обрушился заброшенный дом. Фото

В среду, 26 августа, в Днепре на площади Старомостовой, 2 мужчина оказался под завалами полуразрушенного здания.

Заброшенный дом обрушился на пострадавшего, когда тот искал в нем металл. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спасатели подняли мужчину на поверхность Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Мужчина не мог выбраться из-под завала и звал на помощь. Информация о происшествии поступила в Службу спасения "101" в 10:52. На место оперативно прибыли сотрудники ГСЧС.

При помощи специального оборудования спасатели вытащили гражданина 1993 года рождения на поверхность. На носилках мужчину транспортировали в автомобиль скорой помощи. Медики госпитализировали потерпевшего в городскую больницу № 16 для обследования.

Пострадавшего госпитализировали в больницу № 16 Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на "зебре" насмерть сбили женщину. Погибшей горожанке было 69 лет.

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