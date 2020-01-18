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18 января • обновлено в 10:26
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В Днепре на мосту вспыхнул автобус с пассажирами. Видео

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В пятницу, 17 января, в Днепре на съезде с Кайдакского моста загорелась маршрутка № 95.

В момент возгорания в маршрутке были пассажиры. Об этом сообщил Информатор.

Во время движения загорелась задняя часть автобуса. Водителю удалось самому потушить возгорание до приезда спасателей.

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Никто из пассажиров в результате возгорание не пострадал, их пересадили в другой автобус. На данный момент причина возгорания маршрутки неизвестна.

На съезде с Кайдакского моста загорелась маршрутка

На съезде с Кайдакского моста загорелась маршрутка

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре грузовик МАЗ въехал в маршрутку с пассажирами в салоне. Автомобиль занесло при торможении перед маршруткой, которая высаживала пассажиров.

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Место
Украина Днепр
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