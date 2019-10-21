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21 октября • обновлено в 11:11
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В Днепре мужчина устроил ночное "ралли" на угнанном автобусе

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В Днепре в ночь на 21 октября мужчина устроил череду ДТП на угнанном автобусе КАвЗ.

Угонщик протаранил "Москвич" и чуть не сбил пешехода. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре мужчина устроил ночное "ралли" на угнанном автобусе

В Днепре мужчина устроил ночное "ралли" на угнанном автобусе

Информатор

Новости
В Днепре массово горели автомобили. Фото

Как стало известно, днем ранее на мужчину уже был составлен протокол за управление автомобилем "Москвич", который ему не принадлежал. В этот раз мужчина воспользовался отсутствием водителя и угнал служебный автобус КП "Днепровский электротранспорт". На нем он протаранил тот самый "Москвич" и едва не переехал пешехода.

За автобусом сразу погнались автомобилисты. Водителя силой вытащили из транспортного средства и вызвали полицию. Во время задержания мужчина оказывал сопротивление и произносил несвязные речи.

В деталях случившегося разбирались сотрудники коммунального предприятия и следственно-оперативная группа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло смертельное ДТП с полицейским. Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он на полной скорости ударил Subaru, Mitsubishi, а после – зацепил Lada. Сотрудники патрульной полиции пытались ему помочь, но безуспешно – от полученных травм тот погиб на месте.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария мужчина автокражи
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