В Днепре в ночь на 21 октября мужчина устроил череду ДТП на угнанном автобусе КАвЗ.

Угонщик протаранил "Москвич" и чуть не сбил пешехода. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре мужчина устроил ночное "ралли" на угнанном автобусе Информатор

Как стало известно, днем ранее на мужчину уже был составлен протокол за управление автомобилем "Москвич", который ему не принадлежал. В этот раз мужчина воспользовался отсутствием водителя и угнал служебный автобус КП "Днепровский электротранспорт". На нем он протаранил тот самый "Москвич" и едва не переехал пешехода.

За автобусом сразу погнались автомобилисты. Водителя силой вытащили из транспортного средства и вызвали полицию. Во время задержания мужчина оказывал сопротивление и произносил несвязные речи.

В деталях случившегося разбирались сотрудники коммунального предприятия и следственно-оперативная группа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло смертельное ДТП с полицейским. Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он на полной скорости ударил Subaru, Mitsubishi, а после – зацепил Lada. Сотрудники патрульной полиции пытались ему помочь, но безуспешно – от полученных травм тот погиб на месте.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!