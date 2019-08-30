В Днепре мужчина умер на пороге магазина

В Днепре 30 августа пожилой мужчина скончался на пороге магазина "Домовичок".
Инцидент произошел на проспекте Героев около 9:30. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре на пороге магазина умер мужчина
Коллаж
Выходя из магазина, пенсионер почувствовал недомогание, схватился за сердце и упал замертво. На помощь мужчине вызвали медиков, однако те лишь констатировали смерть.
Мужчина имел при себе документы. Как оказалось, умерший – 80-летний местный житель.
На месте происшествия работали судмедэксперты. Детали случившегося выясняются.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло жесткое нападение на мужчину. Неизвестный пытался отобрать у мужчины сумку, в результате чего завязалась драка. Во время драки злоумышленник достал пистолет и выстрелил в горожанина.
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