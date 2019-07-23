В Днепре мужчина украл двери "Укртелекома": фото

В Днепре 23 июля мужчина шел по улице с железными дверями от телефонной щитовой. Его заметила и задержала полиция.

Объяснить патрульным, где он взял двери, мужчина не смог. Об этом сообщили на странице в Facebook патрульной полиции Днепропетровской области.

Мужчина украл двери Укртелекома Днепр Час

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств кражи.

Мужчина украл двери "Укртелекома" Патрульная полиция Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ограбили киоск с шаурмой.

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