В Днепре мужчина сбросился с Нового моста из-за товарища

Вечером, 26-го июля, в Днепре мужчина спрыгнул с Нового моста после конфликта с товарищем.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре мужчина спрыгнул с Нового моста
Информатор
На место происшествия очевидцы сразу же вызвали полицию. Вместе с ними прибыли медики и спасатели, однако их помощь не понадобилась — потерпевший самостоятельно выбрался на берег.
Выйдя из воды, он возобновил ссору с товарищем. В целях предотвращения возможных последствий патрульные доставили мужчину в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.
Мужчина прыгнул с моста в Днепр
Информатор
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