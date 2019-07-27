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В Днепре мужчина сбросился с Нового моста из-за товарища

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Вечером, 26-го июля, в Днепре мужчина спрыгнул с Нового моста после конфликта с товарищем.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Информатор".

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В Днепре мужчина спрыгнул с Нового моста

В Днепре мужчина спрыгнул с Нового моста

Информатор

На место происшествия очевидцы сразу же вызвали полицию. Вместе с ними прибыли медики и спасатели, однако их помощь не понадобилась — потерпевший самостоятельно выбрался на берег.

Выйдя из воды, он возобновил ссору с товарищем. В целях предотвращения возможных последствий патрульные доставили мужчину в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

Мужчина прыгнул с моста в Днепр

Мужчина прыгнул с моста в Днепр

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром девушка выбросилась из окна собственной квартиры.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр полиция самоубийство
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