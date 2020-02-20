В Днепре мужчина погиб при падении из окна пятого этажа. Фото 18+

В Днепре 19 февраля на улице Тверской обнаружили мужчину, который лежал под стенами дома №11, не подавая каких-либо признаков жизни.

Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Предварительно, мужчина скончался от травм, полученных при падении из окна пятого этажа, сообщает Информатор.

В Днепре мужчина выпал из окна 5 этажа Волинські новини

Инцидент произошёл примерно в 21:10. О находке сразу же сообщили в полицию. Правоохранители начали расследование. На данный момент неизвестно, пытался ли погибший покончить с собой или выпал по неосторожности.

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В Днепре обнаружили труп мужчины Информатор

В Днепре обнаружили труп мужчины Информатор

В Днепре обнаружили труп мужчины Информатор

В Днепре обнаружили труп мужчины Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 17 февраля под стенами противотуберкулезного диспансера на улице Бехтерева обнаружили труп мужчины. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.

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