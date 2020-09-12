В Днепре мужчина подорвался на самодельной взрывчатке. Фото

В пятницу вечером, 11 сентября, в Днепре в Индустриальном районе сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел около 21:00, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области. В результате взрыва пострадал 37-летний мужчина, который шел в этот момент по улице.

Горожанин получил травмы рук и ног и был госпитализирован в больницу. На месте происшествия работали следователи и взрывотехники. По предварительной информации, взорвалась самодельная взрывчатка на основе гранты "РГД-5".

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства, в результате которого местный житель получил телесные повреждения. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все детали произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Днепром водитель разбил в хлам авто об дерево и чудом выжил. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

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