В Днепре мужчина до смерти забил жену молотком: подробности

В Днепре 31-летний мужчина в ходе конфликта избил собственную жену молотком и палкой.

От полученных травм женщина скончалась. Местная прокуратура открыла уголовное производство, сообщают в пресс-службе ведомства.

В Днепре мужчина до смерти забил жену молотком vladimirnews.ru

Известно, что преступление произошло в сентябре 2019 года. Между мужчиной и его сожительницей на бытовой почве возникла ссора, в результате которой муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине множественные удары молотком и деревянной палкой по телу. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка. Ранее судимый местный житель поджидал свою жертву у подъезда жилого дома. Увидев девочку, которая зашла в помещение, мужчина последовал за ней. Там же он и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

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