В Днепре муж устроил кровавую расправу над женой: жуткие фото и видео

В Днепре, 13 августа, около 7:00 на улице Океанской произошел конфликт между мужем и женой.

Как сообщает Информатор, 52-летний мужчина ударил ножом свою 48-летнюю супругу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Муж ударил жену ножом Sputnik

По предварительной информации, супруги находились в процессе развода и именно это стало причиной ссоры. Мужчина, не сдержав эмоций, ранил жену ножом в спину.

После этого он ударил себя этим же ножом в область сердца.

На место происшествия прибыли полиция и медики. Пострадавшей паре оказали первую помощь, а затем госпитализировали их в городскую больницу №6.

Сейчас оба пострадавших находятся в больнице. Женщина в более тяжелом состоянии, чем ее супруг.

Состояние нападющего медики оцениликак средней степени тяжести.

Правоохранители выясняют все детали случившегося.

Муж ударил жену ножом Информатор

Муж ударил жену ножом Информатор

Муж ударил жену ножом Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Желтых Вод Днепропетровской области 10 дней провели по соседству с трупом одинокого мужчины.

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