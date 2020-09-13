В Днепре мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой. Фото

В воскресенье, 13 сентября, в Днепре на улице Калиновой случилась авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2107 и мотоцикла Lifan.

Водитель двухколесного влетел в легковушку, когда та совершала маневр. Об этом сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения 18-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб коленного сустава. Его госпитализировали в городскую больницу №6.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина подорвался на самодельной взрывчатке.

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