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29 мая • обновлено в 18:34
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София Ковнир
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В Днепре мощный пожар уничтожил трамвай: спасатели были бессильны. Фото

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В Днепре, 29 мая, в 15:25 в Новокодакском районе загорелся трамвай.

Проишествие случилось на улице Ударников, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре загорелся трамвай

В Днепре загорелся трамвай

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Как стало известно, пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19.

На время прибытия, спасатели не смогли оперативно приступить к тушению пожара, так как линия передвижения электротранспорта была под напряжением.

В Днепре загорелся трамвай

В Днепре загорелся трамвай

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Во время пожара в вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, а транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Как сообщили в пресс-службе, пожар составил 30 кв. метра. В 15:46 он был локализован, а в 16:09 – ликвидирован.

Отметим, что к ликвидации было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре загорелся трамвай

В Днепре загорелся трамвай

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре загорелся трамвай

В Днепре загорелся трамвай

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре произошел масштабный пожар в заброшенном доме. К тушению пожара привлекли четырех чрезвычайников и одну единицу пожарно-спасательной техники.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
пожар трамвай
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