В Днепре ищут бомбы в ТЦ и университетах: что случилось

Во вторник, 23 июля, около 11:00 стало известно о минировании 5 объектов в Днепре.
Информация о минировании поступила на электронную почту. Об этом сообщает "Информатор".
Минирование в Днепре
ТСН
Под угрозой взрыва оказались торговые центры "Мост Сити" и ТРЦ "Караван". Также сообщили о заминировании Университета таможенного дела и финансов, Национальной металлургической академии и ДИИТа.
В Днепре заминировали 5 объектов
Информатор
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
В Днепре заминировали 5 объектов
Информатор
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории. Проводится эвакуация граждан.
В Днепре заминировали 5 объектов
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неизвестный сообщил о минировании 4 вузов в Днепре.
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