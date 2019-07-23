В Днепре ищут бомбы в ТЦ и университетах: что случилось

Во вторник, 23 июля, около 11:00 стало известно о минировании 5 объектов в Днепре.

Информация о минировании поступила на электронную почту. Об этом сообщает "Информатор".

Минирование в Днепре ТСН

Под угрозой взрыва оказались торговые центры "Мост Сити" и ТРЦ "Караван". Также сообщили о заминировании Университета таможенного дела и финансов, Национальной металлургической академии и ДИИТа.

В Днепре заминировали 5 объектов Информатор

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В Днепре заминировали 5 объектов Информатор

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории. Проводится эвакуация граждан.

В Днепре заминировали 5 объектов Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неизвестный сообщил о минировании 4 вузов в Днепре.

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