Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми: первые фото

4.3т
Читать материал на украинском

В Днепре 28 ноября на пересечении проспекта Слобожанского и улицы Байкальской столкнулись грузовик DAF и пассажирская маршрутка.

В происшествии пострадали два человека. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

Информатор

Новости
Очередное место смерти: сеть в недоумении от новой развязки на трассе Днепр – Решетиловка. Фото

Известно, что авария случилась приблизительно в 16:15. Грузовик двигался по улице Байкальской, в то время как маршрутка направлялась по проспекту в сторону выезда из города. Столкновение произошло прямо посреди перекрестка. От удара маршрутку развернуло и кинуло в сторону супермаркета.

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

Информатор

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

Информатор

В аварии пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в городскую больницу №6.

Из-за ДТП практически весь проспект "парализован". Особенно сильно затруднено движение по направлению к Подгороднему.

Все детали произошедшего будут выяснять правоохранители.

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

Информатор

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 26 ноября на пересечении улиц Чернышевского и Гоголя водитель Daewoo сбил молодую девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая пережила две остановки сердца и впала в кому 3-й степени.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП получил травму
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги