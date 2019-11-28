В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми: первые фото

В Днепре 28 ноября на пересечении проспекта Слобожанского и улицы Байкальской столкнулись грузовик DAF и пассажирская маршрутка.

В происшествии пострадали два человека. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми Информатор

Известно, что авария случилась приблизительно в 16:15. Грузовик двигался по улице Байкальской, в то время как маршрутка направлялась по проспекту в сторону выезда из города. Столкновение произошло прямо посреди перекрестка. От удара маршрутку развернуло и кинуло в сторону супермаркета.

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми Информатор

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми Информатор

В аварии пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в городскую больницу №6.

Из-за ДТП практически весь проспект "парализован". Особенно сильно затруднено движение по направлению к Подгороднему.

Все детали произошедшего будут выяснять правоохранители.

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми Информатор

В Днепре фура влетела в маршрутку с людьми Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 26 ноября на пересечении улиц Чернышевского и Гоголя водитель Daewoo сбил молодую девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая пережила две остановки сердца и впала в кому 3-й степени.

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