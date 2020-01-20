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20 января • обновлено в 09:38
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Алина Рашевская

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево: пострадал водитель. Фото и видео

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В Днепре 19 января на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Лазаряна автомобиль ЗАЗ на скорости вылетел на тротуар и врезался в дерево.

В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Авария случилась около 22:30. По неизвестным причинам водитель автомобиля потерял управление над транспортным средством. С проезжей части машину вынесло на тротуар, где она столкнулась с деревом. Авто получило сильные повреждения. Пострадал и шофер: сообщается, что у него зафиксирована травма головы, также он жаловался на боль в ногах.

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

Коллаж

На место ДТП вызвали бригаду "скорой помощи" и наряд полиции. Пострадавшего госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

Информатор

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

Информатор

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

В Днепре автомобиль на скорости врезался в дерево

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на съезде с Кайдакского моста загорелась маршрутка № 95. В момент возгорания в маршрутке были пассажиры.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария
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