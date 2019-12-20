В Днепре авто с младенцем попало в ДТП с грузовиком. Фото аварии

В Днепре 20 декабря на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись легковой автомобиль Skoda и КамАЗ.
Машины не разминулись на перекрестке. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой
Коллаж
Известно, что грузовик двигался в сторону Сурско-Литовского, в то время как легковушка ехала со стороны поселка Мирное. Столкновение произошло на нерегулированном перекрестке. На момент аварии в салоне Skoda находился младенец. Он был зафиксирован в люльке, поэтому не пострадал. Остальным участникам ДТП также удалось избежать серьезных травм.
В деталях произошедшего разбирались правоохранители.
В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой
Информатор
В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой
Информатор
В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой
Информатор
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