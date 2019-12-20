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20 декабря • обновлено в 18:02
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В Днепре авто с младенцем попало в ДТП с грузовиком. Фото аварии

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В Днепре 20 декабря на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись легковой автомобиль Skoda и КамАЗ.

Машины не разминулись на перекрестке. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

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Известно, что грузовик двигался в сторону Сурско-Литовского, в то время как легковушка ехала со стороны поселка Мирное. Столкновение произошло на нерегулированном перекрестке. На момент аварии в салоне Skoda находился младенец. Он был зафиксирован в люльке, поэтому не пострадал. Остальным участникам ДТП также удалось избежать серьезных травм.

В деталях произошедшего разбирались правоохранители.

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

Информатор

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

Информатор

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

В Днепре на перекрестке произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

Информатор

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП
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