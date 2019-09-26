Упала замертво: в Днепре на трамвайной остановке скончалась женщина

В Чечеловском районе Днепра 26 сентября на остановке трамвая № 5 умерла женщина.
Инцидент произошел около 7:00 утра на улице Романа Шухевича. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре женщина скончалась на трамвайной остановке
Коллаж
По предварительной информации, женщина торопилась на трамвай, но затем внезапно упала. На помощь потерпевшей сбежались очевидцы, они же и вызвали скорую. По приезде медики лишь констатировали смерть.
На данный момент устанавливается причина смерти женщины. Как стало известно, она болела диабетом. Также при осмотре тела на голове у покойной нашли ссадину – появилась она до или в результате случившегося, покажет судмедэкспертиза.
В Днепре женщина умерла, ожидая трамвай
Информатор
В Днепре женщина умерла, ожидая трамвай
Информатор
В Днепре женщина умерла, ожидая трамвай
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина на самокате попал в смертельную аварию. 24 сентября на улице Космической мужчина на электросамокате на высокой скорости врезался в бордюр и серьезно повредил голову. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.
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