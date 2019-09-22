Умерла в операционной: в Кривом Роге произошло смертельное ДТП

В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 22 сентября водитель "Москвича" не справился с управлением и угодил в дерево.

Пассажирка легковушки скончалась в больнице от несовместимых с жизнью травм, за жизнь водителя и еще одного пассажира борются медики, сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге "Москвич" влетел в дерево Коллаж

Известно, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля находились еще два пассажира, среди которых - жена шофера. В результате столкновения все трое получили тяжелые ранения.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Утром стало известно, что женщина скончалась от кровоизлияния в мозг.

Под Днепром произошло смертельное ДТП Первый городской

Под Днепром произошло смертельное ДТП Первый городской

За жизнь 36-летнего водителя борются медики. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов и разорвано лицо. Еще один пассажир также находится в больнице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром маршрутчики угодили в скандал. В поселке Краснополье водители маршрутки и школьного автобуса не поделили пассажиров. Мужчины устроили разборки на глазах у школьников.

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