Украл деньги и тарелки с овощами: в Днепре ограбили киоск с шаурмой

В Днепре мужчина украл деньги и тарелки с помидорами и огурцами из павильона с шаурмой.

Происшествие случилось 7 июля на проспекте Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре ограбили киоск с шаурмой Днепр Инфо

Сообщение в полицию о краже поступило около 4-х утра. Продавец магазина предоставила патрульным видео с камер наблюдения, где было хорошо видно вора.

Недалеко от киоска с шаурмой полицейские обнаружили преступника. Он увидел их и пытался сбежать. Патрульные догнали и задержали преступника.

Украденные овощи нашли в урне Патрульная полиция в Днепропетровской области

В карманах мужчины полиция нашла 2 400 гривень из кассы. Украденная посуда с овощами оказалась в мусорном баке неподалеку.

Вора, которого соблазнили деньги и тарелки с помидорами и огурцами, доставили в Шевченковское отделение полиции.

Полиция задержала вора Патрульная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL собщал, что в Днепре в ларьке с шаурмой поселились крысы.

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