Украл деньги и тарелки с овощами: в Днепре ограбили киоск с шаурмой

В Днепре мужчина украл деньги и тарелки с помидорами и огурцами из павильона с шаурмой.
Происшествие случилось 7 июля на проспекте Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре ограбили киоск с шаурмой
Днепр Инфо
Сообщение в полицию о краже поступило около 4-х утра. Продавец магазина предоставила патрульным видео с камер наблюдения, где было хорошо видно вора.
Недалеко от киоска с шаурмой полицейские обнаружили преступника. Он увидел их и пытался сбежать. Патрульные догнали и задержали преступника.
Украденные овощи нашли в урне
Патрульная полиция в Днепропетровской области
В карманах мужчины полиция нашла 2 400 гривень из кассы. Украденная посуда с овощами оказалась в мусорном баке неподалеку.
Вора, которого соблазнили деньги и тарелки с помидорами и огурцами, доставили в Шевченковское отделение полиции.
Полиция задержала вора
Патрульная полиция в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL собщал, что в Днепре в ларьке с шаурмой поселились крысы.
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