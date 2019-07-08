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Украл деньги и тарелки с овощами: в Днепре ограбили киоск с шаурмой

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В Днепре мужчина украл деньги и тарелки с помидорами и огурцами из павильона с шаурмой.

Происшествие случилось 7 июля на проспекте Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре ограбили киоск с шаурмой

В Днепре ограбили киоск с шаурмой

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Украли сотни тысяч: в Днепре взорвали банкомат ПриватБанка

Сообщение в полицию о краже поступило около 4-х утра. Продавец магазина предоставила патрульным видео с камер наблюдения, где было хорошо видно вора.

Недалеко от киоска с шаурмой полицейские обнаружили преступника. Он увидел их и пытался сбежать. Патрульные догнали и задержали преступника.

Украденные овощи нашли в урне

Украденные овощи нашли в урне

Патрульная полиция в Днепропетровской области

В карманах мужчины полиция нашла 2 400 гривень из кассы. Украденная посуда с овощами оказалась в мусорном баке неподалеку.

Вора, которого соблазнили деньги и тарелки с помидорами и огурцами, доставили в Шевченковское отделение полиции.

Полиция задержала вора

Полиция задержала вора

Патрульная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL собщал, что в Днепре в ларьке с шаурмой поселились крысы.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепрпатрульная полицияшаурма
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