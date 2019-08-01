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Угрожал ножом: под Днепром разбойник напал на 20-летнюю девушку

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В Новомосковске Днепропетровской области 31 июля неизвестный мужчина проник в комнату общежития 20-летней девушки и начал угрожать.

Преступник выбил кухонную дверь, схватил нож и стал угрожать девушке, сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Днепропетровской области.

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Опасный разбойник

Опасный разбойник

Телеканал "Звезда"

Мужчина отобрал у хозяйки золотые украшения. После этого сбежал с места происшествия.

Позже полиция задержала злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, стреляли по людям: раскрылись подробности вооруженного ЧП в Днепре.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр полиция
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