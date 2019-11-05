Убежал с разбитой головой: в Днепре произошло "пьяное" ДТП

В Днепре 4 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Mazda на полной скорости влетел в столб.

Авария случилась неподалеку от остановки "Юный техник" около 20:00. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло "пьяное" ДТП Информатор

По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне был пассажир, обоим около 35 лет. В результате столкновения они разбили головы и истекали кровью.

Свидетель помог пострадавшим обработать раны и посоветовал обратиться в полицию, однако мужчины предпочли оставить автомобиль и скрыться с места аварии.

Детали произошедшего выясняла полиция. Есть неподтвержденная информация, что машину угнали – правоохранители проверяют ее.

В Днепре Mazda разбилась о столб Информатор

В Днепре Mazda разбилась о столб Информатор

В Днепре Mazda разбилась о столб Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль врезался в фонарный столб и отлетел в дерево. От удара машину разорвало на части.

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