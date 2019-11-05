Убежал с разбитой головой: в Днепре произошло "пьяное" ДТП

В Днепре 4 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Mazda на полной скорости влетел в столб.
Авария случилась неподалеку от остановки "Юный техник" около 20:00. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре произошло "пьяное" ДТП
Информатор
По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне был пассажир, обоим около 35 лет. В результате столкновения они разбили головы и истекали кровью.
Свидетель помог пострадавшим обработать раны и посоветовал обратиться в полицию, однако мужчины предпочли оставить автомобиль и скрыться с места аварии.
Детали произошедшего выясняла полиция. Есть неподтвержденная информация, что машину угнали – правоохранители проверяют ее.
В Днепре Mazda разбилась о столб
Информатор
В Днепре Mazda разбилась о столб
Информатор
В Днепре Mazda разбилась о столб
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль врезался в фонарный столб и отлетел в дерево. От удара машину разорвало на части.
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