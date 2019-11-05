Главная Новости
5 ноября • обновлено в 07:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Убежал с разбитой головой: в Днепре произошло "пьяное" ДТП

337 Читать материал на украинском

В Днепре 4 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Mazda на полной скорости влетел в столб.

Авария случилась неподалеку от остановки "Юный техник" около 20:00. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло "пьяное" ДТП

В Днепре произошло "пьяное" ДТП

Информатор

Новости
В Днепре женщина умерла в такси в свой день рождения: подробности ЧП

По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне был пассажир, обоим около 35 лет. В результате столкновения они разбили головы и истекали кровью.

Свидетель помог пострадавшим обработать раны и посоветовал обратиться в полицию, однако мужчины предпочли оставить автомобиль и скрыться с места аварии.

Детали произошедшего выясняла полиция. Есть неподтвержденная информация, что машину угнали – правоохранители проверяют ее.

В Днепре Mazda разбилась о столб

В Днепре Mazda разбилась о столб

Информатор

В Днепре Mazda разбилась о столб

В Днепре Mazda разбилась о столб

Информатор

В Днепре Mazda разбилась о столб

В Днепре Mazda разбилась о столб

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль врезался в фонарный столб и отлетел в дерево. От удара машину разорвало на части.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel