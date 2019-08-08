Сжег венки и танцевал: под Днепром вандал надругался над мемориалом

В Никополе Днепропетровской области неизвестный мужчина надругался над мемориальным комплексом.

Инцидент произошел 7 августа около 13:20. Вандала зафиксировала городская камера наблюдения, сообщили в Facebook-группе "Громадська організація "Прихист" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, мужчина был одет в камуфляжные штаны и красную толстовку. Он пришел к мемориалу "Вечная слава" с бутылкой в руке, начал пританцовывать, приседать и прыгать около вечного огня.

После этого вандал взял венки, которые стояли возле мемориала, и бросил их в огонь.

Вандал надругался над мемориалом Шукач

Жители города возмущены поведением мужчины и просят помочь найти его:

"Обдолбанный!", "Какой дурдом твориться у него в голове! Поступок не просто пьяного, там с головой не всё в порядке", "Перца в жо@у таким наркоманам", "Скорее всего обдолбанный, любой другой так себя не поведет, даже если он пьяный в стельку", – пишут пользователи.

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