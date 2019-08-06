Связали и пытали: под Днепром неизвестные напали на семейную пару

В селе Гупаловка Днепропетровской области трое мужчин в масках совершили разбойное нападение на супругов-пенсионеров.

В ночь на 6 августа злоумышленники незаконно проникли в частный дом, в котором проживают пенсионеры. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на правоохранительные органы.

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Под Днепром ограбили пенсионеров Судебно-юридическая газета

Преступники, угрожая пистолетом, избили и связали пенсионеров (мужчину 1938 года рождения и его жену 1941 года), после чего мужчине на голову надели полиэтиленовый пакет.

Из дома супругов грабители похитили более 40000 гривень, а также украшения.

По делу начали расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло тройное ДТП: на месте аварии образовалась пробка.

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