Связали и пытали: под Днепром неизвестные напали на семейную пару

В селе Гупаловка Днепропетровской области трое мужчин в масках совершили разбойное нападение на супругов-пенсионеров.
В ночь на 6 августа злоумышленники незаконно проникли в частный дом, в котором проживают пенсионеры. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на правоохранительные органы.
Под Днепром ограбили пенсионеров
Судебно-юридическая газета
Преступники, угрожая пистолетом, избили и связали пенсионеров (мужчину 1938 года рождения и его жену 1941 года), после чего мужчине на голову надели полиэтиленовый пакет.
Из дома супругов грабители похитили более 40000 гривень, а также украшения.
По делу начали расследование.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло тройное ДТП: на месте аварии образовалась пробка.
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