Свалил одним ударом: в Днепре пара устроила жесткие разборки на улице. Видео

В Днепре на жилом массиве Красный Камень семейная пара выясняла отношения посреди детской площадки.

Между мужчиной и женщиной завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре семейная пара устроила разборки на улице liveinternet.ru

Совместное времяпровождение троих мужчин прервала женщина, которая ворвалась на площадку и нанесла пощечину одному из них. Разъяренный мужчина ответил ей ударом по лицу, в результате чего женщина упала на землю. Немного оклемавшись, она продолжила наступление. Двум мужчинам, которые поневоле стали свидетелями конфликта, удалось предотвратить его дальнейшее развитие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хулигана выбросило на проезжую часть. Неизвестный решил "зайцем" проехаться в кузове эвакуатора. На красном сигнале светофора молодой человек запрыгнул на автомобиль, однако не удержался и упал на проезжую часть.

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