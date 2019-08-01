Стреляли по людям: раскрылись подробности вооруженного ЧП в Днепре

Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к потасовке со стрельбой, которая произошла 31 июля на ул. Маршала Малиновского в Днепре.

Также правоохранители обнаружили оружие, из которого были произведены выстрелы, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

racurs.ua

"Для задержания нападавших была введена полицейская операция "Сирена", по результатам которой сотрудники полиции задержали злоумышленников. Трех мужчин в возрасте 35-37 лет доставили в Амур-Нижнеднепровский отделение полиции. Охотничье ружье изъяли и направили на экспертизу", – сказано в сообщении.

Полиция обнаружила и изъяла охотничье ружье Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Улики в уголовном деле Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Нападавшим грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

В полиции сообщают, что от огнестрела пострадал 35-летний мужчина, который госпитализирован с ранениями руки и ноги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 31 июля по улице Маршала Малиновского произошла драка между двумя группами людей.

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