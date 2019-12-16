Стены залиты кровью: в общежитии Днепра пьяный студент устроил ЧП

В Днепре 16 декабря студент-иностранец устроил пьяный дебош в общежитии №2 Металлургической академии.

В порыве гнева парень разбил дверное стекло, вследствие чего серьезно порезал руку. Истекая кровью, дебошир продолжил срывать злость на соседях по общежитию, бросаясь на них с ножом и угрожая расправой. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В общежитии Днепра пьяный студент устроил ЧП 365 дней

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции, виновником кровавого инцидента является гражданин Марокко. Находясь под воздействием алкоголя, парень разбил дверное стекло на пятом этаже. При нанесении удара он серьезно поранил руку. На звуки сбежались жильцы, привлекая внимание дебошира на себя. Достав нож, злоумышленник пошел прямо на них, однако дальше угроз дело не зашло.

На место происшествия вызвали скорую. Истекающего кровью хулигана госпитализировали в больницу. В целях безопасности медиков карету сопровождал наряд полиции. Оказав необходимую медицинскую помощь, парня доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр", марокканец со своими земляками в этом году заселились на верхних этажах общежития по приказу ректора. По словам студентов, иностранцы с самого начала были шумными и достаточно скандальными. Сделав ремонт за собственный счет, они не впускали к себе других жильцов, из-за чего те были вынуждены тесниться в подвальной душевой. Любые замечания по поводу ненадлежащего поведения они игнорировали или попросту делали вид, что не понимают, о чем их просят.

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В общежитии Днепра пьяный студент устроил ЧП Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В общежитии Днепра пьяный студент устроил ЧП Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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