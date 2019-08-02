Спал за рулем: в Днепре произошло ДТП с переворотом. Фото

В Днепре на улице Речной Mitsubishi влетел в прилегающую к дому клумбу. В результате столкновения автомобиль перевернулся.

По словам очевидцев, водитель иномарки уснул за рулем. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло ДТП с переворотом Информатор

Инцидент произошел 2-го августа около 12:00. Известно, что автомобиль двигался в сторону поселка Старые Кодаки. Водитель не справился с управлением, зацепился о камни и въехал в клумбу.

В аварии никто не пострадал. Поврежденное авто эвакуировали.

На месте происшествия детали выясняли правоохранители.

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся Информатор

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся Информатор

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за аварии центр Днепра останется без воды.

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