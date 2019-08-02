Спал за рулем: в Днепре произошло ДТП с переворотом. Фото

В Днепре на улице Речной Mitsubishi влетел в прилегающую к дому клумбу. В результате столкновения автомобиль перевернулся.
По словам очевидцев, водитель иномарки уснул за рулем. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре произошло ДТП с переворотом
Информатор
Инцидент произошел 2-го августа около 12:00. Известно, что автомобиль двигался в сторону поселка Старые Кодаки. Водитель не справился с управлением, зацепился о камни и въехал в клумбу.
В аварии никто не пострадал. Поврежденное авто эвакуировали.
На месте происшествия детали выясняли правоохранители.
В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся
Информатор
В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся
Информатор
В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за аварии центр Днепра останется без воды.
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