Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Спал за рулем: в Днепре произошло ДТП с переворотом. Фото

338 Читать материал на украинском

В Днепре на улице Речной Mitsubishi влетел в прилегающую к дому клумбу. В результате столкновения автомобиль перевернулся.

По словам очевидцев, водитель иномарки уснул за рулем. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Автобус в мясо: в России произошло кровавое ДТП. 5 жертв, 18 пострадавших

В Днепре произошло ДТП с переворотом

В Днепре произошло ДТП с переворотом

Информатор

Инцидент произошел 2-го августа около 12:00. Известно, что автомобиль двигался в сторону поселка Старые Кодаки. Водитель не справился с управлением, зацепился о камни и въехал в клумбу.

В аварии никто не пострадал. Поврежденное авто эвакуировали.

На месте происшествия детали выясняли правоохранители.

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся

Информатор

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся

Информатор

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся

В Днепре автомобиль врезался в камни и перевернулся

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за аварии центр Днепра останется без воды.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр авария ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel