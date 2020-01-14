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14 января • обновлено в 18:06
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Алина Рашевская

Силой посадили в авто и увезли: в Кривом Роге объявили план "Перехват"

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В городе Кривой Рог Днепропетровской области 14 января неизвестные затащили человека в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении.

В связи с инцидентом в городе был объявлен план "Перехват". Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Кривом Роге.

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В Кривом Роге объявили план "Перехват"

В Кривом Роге объявили план "Перехват"

Информатор Киев

Предварительно, жертвой похитителей стал мужчина. Инцидент произошел на 95-м квартале. Посреди бела дня злоумышленники напали на горожанина и силой посадили в легковушку KIA, после чего моментально скрылись.

Чтобы задержать злоумышленников, в городе ввели оперативный план "Перехват".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подросток устроил стрельбу посреди улицы. 16-летний парень просто решил поразвлечься.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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