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Шприцы, катетеры и гора мусора: в Днепре нашли опасную свалку. Фото

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В лесополосе поселка Обуховка Днепропетровской области нашли свалку медицинский отходов. Куча опасного мусора лежит под открытым небом.

Стихийную свалку обнаружили местные жители, сообщает Информатор. Рядом с горой мусора находилась табличка "Особо опасно" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром нашли свалку медицинских отходов

Под Днепром нашли свалку медицинских отходов

vtorothody.ru

Использованные шприцы, катетеры, системы капельниц и прочие медицинские отходы утилизированы неправильно. Все это валяется в одной куче с обычными бытовыми отходами на земле. Кто выбросил опасный мусор - неизвестно.

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Отметим, что согласно требованиям законодательства, медицинские отходы требуют утилизации отдельно от других. Такой опасный мусор должен хранится в герметичных контейнерах или плотных пластиковых пакетах. На емкости должна быть надпись "Особо опасно".

Свалку обнаружили местные жители

Свалку обнаружили местные жители

Информатор

Опасные отходы лежат на земле

Опасные отходы лежат на земле

Информатор

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Капельницы и шприцы выбросили с обычным мусором

Капельницы и шприцы выбросили с обычным мусором

Информатор

Такая свалка особо опасна

Такая свалка особо опасна

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве группа мужчин под видом участников АТО на Донбассе захватила 20 га земли якобы для постройки гаражного комплекса. Весь участок они превратили в мусорную свалку

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Место
Украина Днепр
Теги
токсические отходы безопасность лес
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