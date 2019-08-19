Шприцы, катетеры и гора мусора: в Днепре нашли опасную свалку. Фото

В лесополосе поселка Обуховка Днепропетровской области нашли свалку медицинский отходов. Куча опасного мусора лежит под открытым небом.

Стихийную свалку обнаружили местные жители, сообщает Информатор. Рядом с горой мусора находилась табличка "Особо опасно" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром нашли свалку медицинских отходов vtorothody.ru

Использованные шприцы, катетеры, системы капельниц и прочие медицинские отходы утилизированы неправильно. Все это валяется в одной куче с обычными бытовыми отходами на земле. Кто выбросил опасный мусор - неизвестно.

Отметим, что согласно требованиям законодательства, медицинские отходы требуют утилизации отдельно от других. Такой опасный мусор должен хранится в герметичных контейнерах или плотных пластиковых пакетах. На емкости должна быть надпись "Особо опасно".

Свалку обнаружили местные жители Информатор

Опасные отходы лежат на земле Информатор

Капельницы и шприцы выбросили с обычным мусором Информатор

Такая свалка особо опасна Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве группа мужчин под видом участников АТО на Донбассе захватила 20 га земли якобы для постройки гаражного комплекса. Весь участок они превратили в мусорную свалку

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