Шел по "зебре": в Днепре возле ТРЦ "Дафи" сбили 19-летнего парня

В воскресенье, 24 ноября, на проспекте Гагарина возле ТРЦ "Дафи" в Днепре ВАЗ 2101 сбил 19-летнего парня. Авария случилась на пешеходном переходе.

ДТП произошло около 22:15, сообщает Информатор. По предварительной информации, парень выбежал на дорогу, когда машина двигалась в сторону центра с Запорожского шоссе.

В Днепре возле ТРЦ "Дафи" сбили 19-летнего парня Информатор

Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №16. Правоохранители начали устанавливать обстоятельства случившегося.

ДТП произошло на "зебре" Информатор

В машине находилась собака Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пьяный мужчина выскочил под колеса ВАЗа. От удара житель Днепра разбил ногой лобовое стекло, после чего отшатнулся, ударился головой и упал.

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