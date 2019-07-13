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Серьезное ДТП по Днепром: водителя зажало в кабине

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Сегодня, 13 июля, на трассе Запорожье-Донецк столкнулись два грузовика.

ДТП произошло возле поселка городского типа Покровское Днепропетровской области. Об этом сообщили на сайте Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дорогу не поделили "КАМАЗ" и "ТАТА". Причина столкновения автомобилей пока не установлена.

ДТП под Днепром

ДТП под Днепром

Пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В результате происшествия пострадали трое мужчин. Водителя и пассажира "ТАТА" госпитализировали.

ДТП под Днепром

ДТП под Днепром

Пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям

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Мужчине, который находился за рулем "КАМАЗ", понадобилась помощь спасателей. С помощью болгарки пострадавшего освободили из изуродованой машины и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

ДТП под Днепром

ДТП под Днепром

Пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям

ДТП под Днепром

ДТП под Днепром

Пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина зверски убил собаку. Он выбросил ее с балкона на четвертом этаже. Фото 18+

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Украина Днепр
Теги
ДТП Днепр
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