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29 ноября • обновлено в 11:38
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Карина Бондаренко

В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге: есть пострадавшие, фото

1.3т
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Вечером в среду, 27 ноября, на Старом мосту в Днепре столкнулись Daewoo и Opel. В ДТП пострадали два человека.

По предварительной информации, Opel ехал по трамвайным путям в сторону Левого берега, когда на мокрых рельсах автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу. На скорости он врезался Daewoo, сообщает Информатор.

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ДТП на Старом мосту в Днепре

ДТП на Старом мосту в Днепре

Информатор

Двоих пассажиров Daewoo с места аварии забрала "скорая". Мужчина и женщина были не пристегнуты, поэтому сильно ударились головами. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге

Информатор

В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге

Информатор

В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге

Информатор

В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге

Информатор

В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге

Информатор

В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пьяный водитель устроил ДТП и набросился на свидетелей. Он устал от осуждающих взглядов и отправился разгонять толпу с монтировкой.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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