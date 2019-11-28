В Днепре два авто попали в жесткое ДТП на мокрой дороге: есть пострадавшие, фото

Вечером в среду, 27 ноября, на Старом мосту в Днепре столкнулись Daewoo и Opel. В ДТП пострадали два человека.
По предварительной информации, Opel ехал по трамвайным путям в сторону Левого берега, когда на мокрых рельсах автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу. На скорости он врезался Daewoo, сообщает Информатор.
ДТП на Старом мосту в Днепре
Информатор
Двоих пассажиров Daewoo с места аварии забрала "скорая". Мужчина и женщина были не пристегнуты, поэтому сильно ударились головами. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пьяный водитель устроил ДТП и набросился на свидетелей. Он устал от осуждающих взглядов и отправился разгонять толпу с монтировкой.
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