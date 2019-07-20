СБУ проводит обыск на "ArcelorMittal Кривой Рог" по делу об экоциде

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск на "ArcelorMittal Кривой Рог".

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по факту экоцида, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ArcelorMittal Кривой Рог tsn.ua

"...сегодня, в выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "АрселорМиттал Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", - цитирует "Интерфакс-Украина" пресс-службу.

По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова сотрудники СБУ обыскивают только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.

У предприятия изъяты копии документов по данному оборудованию, начата проверка по контролю ионизационного излучения.

Иванов настаивает, что у предприятия есть разрешительные документы, оно прошло экологические проверки, в том числе внеплановую в апреле этого года.

ArcelorMittal Кривой Рог Экономическая правда

Также он подчеркнул, что предприятие готово к комплексной проверке по экологии, его менеджмент принял участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента.

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И.о. гендиректора отметил, что считает обыски шагом, который ставит под сомнение дальнейшую реализацию программы модернизации предприятия.

"События, происходящие в последнее время, ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия и его коллектива. Мы никого не обвиняем, но хотим быть уверенными, что все действия будут происходить исключительно в законодательном русле по единым стандартам. Поэтому просим о поддержке со стороны наших партнеров и международных организаций", - заявляет Иванов.

Также "Интерфакс-Украина" сообщает, что в СБУ им подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования открытого ранее уголовного производства по факту экоцида.

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