СБУ проводит обыск на "ArcelorMittal Кривой Рог" по делу об экоциде

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск на "ArcelorMittal Кривой Рог".
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по факту экоцида, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
ArcelorMittal Кривой Рог
tsn.ua
"...сегодня, в выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "АрселорМиттал Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", - цитирует "Интерфакс-Украина" пресс-службу.
По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова сотрудники СБУ обыскивают только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.
У предприятия изъяты копии документов по данному оборудованию, начата проверка по контролю ионизационного излучения.
Иванов настаивает, что у предприятия есть разрешительные документы, оно прошло экологические проверки, в том числе внеплановую в апреле этого года.
ArcelorMittal Кривой Рог
Экономическая правда
Также он подчеркнул, что предприятие готово к комплексной проверке по экологии, его менеджмент принял участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента.
И.о. гендиректора отметил, что считает обыски шагом, который ставит под сомнение дальнейшую реализацию программы модернизации предприятия.
"События, происходящие в последнее время, ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия и его коллектива. Мы никого не обвиняем, но хотим быть уверенными, что все действия будут происходить исключительно в законодательном русле по единым стандартам. Поэтому просим о поддержке со стороны наших партнеров и международных организаций", - заявляет Иванов.
Также "Интерфакс-Украина" сообщает, что в СБУ им подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования открытого ранее уголовного производства по факту экоцида.
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