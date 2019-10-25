Сбежала от врачей с побитым ребенком: в Днепре разыскивают горе-мать

В Днепре разыскивают женщину, которая сначала обратилась к врачам за помощью для маленького ребенка, а потом исчезла вместе с ним в неизвестном направлении.

Согласно сообщению в группе "Воронцовка. Правда. Каруны" в Facebook, женщина сбежала, когда медики вызвали полицейских.

По словам автора сообщения, женщина сама избила ребенка.

В Днепре разыскивают женщину, котрая сбежала с побитым ребенком Катенька Лапицкая в Facebook

"Разыскивается женщина (локация: ул. Бажова, Каруны, Слобожанский проспект). Избила дочку (девочку приблизительно 3 года, у ребенка разбита голова, малышка в безсознательном состоянии), вызвала скорую, по приезду скорая вызвала полицию, в результате мамаша схватила малышку которая была без сознания и сбежала", – пишет пользовательница Facebook.

Отмечается, что полиция продолжает поиски женщины.

Согласно информации издания "Информатор", женщина обратилась к медикам 24 октября и была в неадекватном состоянии.

У девочки обнаружили гематому у правого глаза, также ребенок жаловался на головную боль.

Врач сообщила, что девочке нужна госпитализация. В свою очередь мать забрала ребенка, зашла во двор по ул. Бажова, и после этого ее не смогли найти.

Опрос прохожих и соседей не дал результата.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Аппеляционный суд в Днепре отправил под арест Анну Житник, подозреваемую в издевательствах над родной дочерью и 3 приемными детьми. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая оспорила решение суда первой инстанции о ночном домашнем аресте для женщины.

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