В Днепре разыскивают злоумышленников, которые устроили дебош в маршрутке.

Неизвестные разбили лобовое стекло пассажирской маршрутки №87, а также сломали щетку стеклоочистителя и ручку водительской двери. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре неадекваты разгромили маршрутку

Происшествие случилось около 14:00 на улице Рабочей перед улицей Театральной.

Как стало известно, двое неизвестных с малолетним ребенком ввязались в конфликт с пассажирами и водителем автобуса. Так как не было мест, ребенка хотели посадить возле водителя, на что тот отказал. После этого один из мужчин стал кричать и выражаться нецензурной лексикой в адрес водителя, а затем ударил ногой поручень.

Водитель сделал замечание и попросил не отвлекать от управления, но граждане продолжили конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановить автобус и потребовать зачинщиков покинуть салон.

После этого они оба вышли, оставив ребенка в салоне автобуса. Один из них подошел к водительской двери и, угрожая физической расправой, начал вырывать ручку двери.

В Днепре неадекваты разгромили маршрутку Facebook Ивана Васючкова

Затем второй нанес несколько ударов кулаком и оторванной щёткой стеклоочистителя по капоту и лобовому стеклу, разбив его.

В Днепре неадекваты разгромили маршрутку Facebook Ивана Васючкова

Васючков отметил, что все это время ребенок находился в салоне и плакал. Лишь спустя несколько минут один из преступников забежал в салон и взял малыша. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

"Как результат – разбитое лобовое стекло, сломанные щетка стеклоочистителя и ручка водительской двери. Водитель вызвал 102, на месте работает СОГ. Помогите опознать мерзавцев!", – написал чиновник.

В Днепре неадекваты разгромили маршрутку Facebook Ивана Васючкова

В Днепре неадекваты разгромили маршрутку Facebook Ивана Васючкова

Очевидица произошедшего Ирина Малоок рассказала, что во время дебоша ребенок стоял на улице и истошно кричал:

"Как раз переходила дорогу, видела происходящее. Ребенок стоял на улице и истошно кричал "папа". Один из мужчин бил кулаком по стеклу, а потом начал вырывать дворник. Другой мужчина, отец ребенка, сказал "не надо". Второй не послушал, вырвал дворник и запулил его в сторону тротуара. При этом дворник едва не попал в ребенка. После этого отец все же взял ребенка на руки и уже с ним на руках они немного потолкались со своим товарищем. После оба ушли во дворы, в сторону кафе "Жемчужина", громко кричали по пути", – написала девушка.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки попал в громкий скандал. Его обвинили в том, что он не реагировал на просьбы пассажира снизить громкость музыки. А его друг откровенно нахамил мужчине.

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