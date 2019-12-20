Раздавило авто: в Днепре Renault влетел сразу в два столба. Фото

В ночь на 20 декабря в Краснополье Днепропетровской области автомобиль Renault повалил два столба.

В результате столкновения одна из электроопор упала на капот и раздавила машину. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

Водитель чудом не пострадал. На месте ДТП работала патрульная полиция. Сотрудники коммунального предприятия "Горсвет" начали проводить работы по восстановлению подачи электроэнергии.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре водитель сбил двоих пешеходов на "зебре". ДТП произошло на улице Титова.

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