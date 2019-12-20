Раздавило авто: в Днепре Renault влетел сразу в два столба. Фото

В ночь на 20 декабря в Краснополье Днепропетровской области автомобиль Renault повалил два столба.
В результате столкновения одна из электроопор упала на капот и раздавила машину. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре
Информатор
Водитель чудом не пострадал. На месте ДТП работала патрульная полиция. Сотрудники коммунального предприятия "Горсвет" начали проводить работы по восстановлению подачи электроэнергии.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре водитель сбил двоих пешеходов на "зебре". ДТП произошло на улице Титова.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram