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20 декабря • обновлено в 10:27
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Карина Бондаренко

Раздавило авто: в Днепре Renault влетел сразу в два столба. Фото

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В ночь на 20 декабря в Краснополье Днепропетровской области автомобиль Renault повалил два столба.

В результате столкновения одна из электроопор упала на капот и раздавила машину. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Водитель чудом не пострадал. На месте ДТП работала патрульная полиция. Сотрудники коммунального предприятия "Горсвет" начали проводить работы по восстановлению подачи электроэнергии.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре водитель сбил двоих пешеходов на "зебре". ДТП произошло на улице Титова.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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