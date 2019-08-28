Пырнул в живот: в Кривом Роге произошла кровавая поножовщина

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина ударил ножом свою сожительницу.

Инцидент произошел в поселке Горького в ночь на 28 августа, сообщили 0564 в пресс-службе горотдела полиции.

Удар ножом в живот Перспектива

Как стало известно, 53-летний мужчина ударил 38-летнюю сожительницу ножом в живот.

Отметим, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее госпитализировали с колото-резаной раной брюшной полости.

Женщина заявила, что претензий к своему сожителю не имеет.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре многодетная мать держала на цепи 8-летнего сына. В полиции избрали меру пресечения.

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