Прятался в кустах: под Днепром вор-рецидивист обокрал женщину посреди улицы

В Каменском Днепропетровской области 18 сентября мужчина посреди бела дня украл сумочку у 55-летней женщины.

Ограбление произошло возле детского сада около 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина обокрал женщину прямо на улице crymyakutia.ru

Новости В Кривом Роге женщина цинично обокрала детей

Грабитель напал на женщину сзади, выхватил из рук сумку с личными вещами и убежал. Потерпевшая пыталась его догнать, однако злоумышленник сменил направление и исчез из поля зрения. Женщина немедленно обратилась в полицию, детально описав нападавшего.

Злоумышленник был задержан патрульными во время отработки территории. Мужчина прятался в кустах, держа при себе содержимое сумки. Правонарушителем оказался 41-летний ранее судимый местный житель.

По факту грабежа открыли уголовное производство.

В Каменском вор-рецидивист напал на женщину Национальная полиция в Днепропетровской области

В Каменском вор-рецидивист напал на женщину Национальная полиция в Днепропетровской области

В Каменском вор-рецидивист напал на женщину Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре взорвали банкомат в психбольнице. На жилом массиве Игрень 18 сентября неизвестные разгромили очередной банкомат ПриватБанка. Взрыв прогремел на территории Днепропетровской областной психбольницы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!