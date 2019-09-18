Прятался в кустах: под Днепром вор-рецидивист обокрал женщину посреди улицы

В Каменском Днепропетровской области 18 сентября мужчина посреди бела дня украл сумочку у 55-летней женщины.
Ограбление произошло возле детского сада около 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Под Днепром мужчина обокрал женщину прямо на улице
crymyakutia.ru
Грабитель напал на женщину сзади, выхватил из рук сумку с личными вещами и убежал. Потерпевшая пыталась его догнать, однако злоумышленник сменил направление и исчез из поля зрения. Женщина немедленно обратилась в полицию, детально описав нападавшего.
Злоумышленник был задержан патрульными во время отработки территории. Мужчина прятался в кустах, держа при себе содержимое сумки. Правонарушителем оказался 41-летний ранее судимый местный житель.
По факту грабежа открыли уголовное производство.
В Каменском вор-рецидивист напал на женщину
Национальная полиция в Днепропетровской области
В Каменском вор-рецидивист напал на женщину
Национальная полиция в Днепропетровской области
В Каменском вор-рецидивист напал на женщину
Национальная полиция в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре взорвали банкомат в психбольнице. На жилом массиве Игрень 18 сентября неизвестные разгромили очередной банкомат ПриватБанка. Взрыв прогремел на территории Днепропетровской областной психбольницы.
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